Сом укрепился относительно основных валют, сильнее всего к доллару

За последние сутки официальные курсы доллара, евро, российского рубля и тенге снизились по отношению к сому. В обменках Бишкека рубли стоят выше официального курса. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в столице покупают в среднем доллар по 86,76 сома, продают по 87,62 сома. Номинальный курс Нацбанка — 87,6016 сома (снижение на 0,29 процента).

Евро немного подешевел. Сегодня его покупают по 93,26 сома, продают по 94,26 сома. Официальный курс — 93,9089 сома (снижение — 0,03 процента).

Российский рубль за последние сутки немного подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,951 сома, продают по 1,01 сома. Курс НБ КР — 0,9896 сома (снижение — 0,91 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,1334 сома, продают по 0,2034 сома. Официальный курс — 0,1917 сома (снижение на 1,69 процента).