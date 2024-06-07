В Газе погибли 135 сотрудников ООН в 2023 году

В прошлом году при исполнении служебных обязанностей погибли 188 сотрудников Организации Объединенных Наций. Большинство из них — 135 человек — работали в Агентстве ООН по делам палестинских беженцев в Газе. Об этом сообщается на сайте организации.

По его данным, работники ООН, погибшие в 2023-м, были представителями 37 стран и 18 различных подразделений организации. Среди них были как гражданский персонал, так и военные и полицейские.

Накануне в штаб-квартире ООН почтили память погибших в прошлом году сотрудников. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш пообещал оказать поддержку их семьям.