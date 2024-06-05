Минздрав Кыргызстана поддерживает введение НДС на лекарства

Минздрав поддерживает введение НДС на лекарственные средства. Об этом на брифинге сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что во всех странах есть НДС на лекарственные средства.

Читайте по теме Введение в Кыргызстане НДС на лекарства. Контрабанда вырастет до 60 процентов

«Это будет бить по карманам фармкомпаний, частных аптек. Наша экономика поднимается и зарплаты медикам тоже будут подниматься», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Ранее исполнительный директор Фармацевтического союза Кыргызстана Алмазбек Алтыбаев сказал, что если в стране введут налог на добавленную стоимость на лекарственные средства и медицинские изделия, то их контрабандный ввоз может увеличиться до 60 процентов. Также может повыситься стоимость лекарств.