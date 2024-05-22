Введение в Кыргызстане НДС на лекарства. Контрабанда вырастет до 60 процентов

Если в стране введут налог на добавленную стоимость на лекарственные средства и медицинские изделия, то их контрабандный ввоз может увеличиться до 60 процентов. Об этом сегодня во время круглого стола заявил исполнительный директор Фармацевтического союза Кыргызстана Алмазбек Алтыбаев.

По его словам, сейчас уровень незаконного ввоза оценивается в 30-40 процентов. При введении НДС показатель может вырасти вдвое.

«С нашей точки зрения, введение НДС приведет к увеличению стоимости лекарств и делегализации рынка. Следовательно, произойдет снижение налогооблагаемой базы. Это приведет к бесконтрольному ввозу, хранению и продаже контрафактных лекарств и фальсифицированных препаратов. Возможен также дефицит лекарств», — сказал Алмазбек Алтыбаев.