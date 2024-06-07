НДС на лекарства. Как контролировать рынок и сдержать рост цен и контрабанды

Кабинет министров инициировал проект постановления, которым отменяет освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость импорт лекарств и составляющих для их производства. Фармацевты заявили, что это решение неразумное и приведет к росту цен на препараты почти в два раза. Чиновники считают, что от предоставляемых льгот толку нет: внутреннее производство сокращается, импорт лекарств и их стоимость растут.

Редакция 24.kg пыталась понять, почему власти решили отменить освобождение от НДС, которое действует 20 лет, и как это скажется на доступности и качестве препаратов.

Цены вырастут, поддержки не будет

Исполнительный директор Фармацевтического союза Кыргызстана Алмазбек Алтыбаев полагает, что введение налога на добавленную стоимость на лекарства приведет к двум важным последствиям — резкому росту цен на них и увеличению контрабанды.

По оценкам экспертов, на сегодня незаконный ввоз лекарственных средств и медицинских изделий в страну составляет от 30 до 40 процентов.

Мы предполагаем, что за счет введения НДС еще часть препаратов уйдет в тень. Теневой ввоз может достигнуть 60 процентов. Алмазбек Алтыбаев

«Все знают знаменитый «Фармпоиск», в котором все больше и больше препаратов. Введение НДС приведет к делегализации фармрынка и уменьшению налогооблагаемой базы. К сожалению, большинство лекарственных средств через «Фармпоиск» продают вне той же холодовой цепи, идут неправильное хранение и упаковка. Увеличение стоимости лекарств повысит нагрузку на бюджет закупаемых средств для Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС)», — считает он.

Если сейчас закупочная цена препарата составляет 500 сомов, то на полке в аптеке он стоит уже 701. С введением НДС его стоимость для конечного покупателя вырастет до 777.

«Кыргызстан находится в тупике. Мы не являемся транзитной республикой. Поэтому цена на лекарства зависит от нашего объема рынка в первую очередь, а во вторую — от стоимости логистики. С введением регистрации в государствах ЕАЭС у нас часть препаратов ждет, когда их зарегистрируют в объединении. Только потом их можно перевозить. И вот это все отстраняет лекарства от нас все дальше и дальше. Ну и многие логистические цепочки оборваны. И они стали на самом деле немного дороже, потому что у нас теперь все идет не напрямую, а через транзитные страны», — рассказывает исполнительный директор Фармсоюза.

Представитель фармацевтических заводов-производителей Айгуль Джунушева также уверена, что отмена освобождения от НДС ударит по карманам кыргызстанцев. Пострадают в первую очередь социально уязвимые слои населения и отечественные дистрибьюторы.

«Мне очень хочется узнать, когда все-таки будет политическая воля и изменится отношение к людям, особенно социально уязвимым слоям населения, их здоровью. Я руковожу сетью женщин, живущих с ВИЧ, сама живу с ним 15 лет. И мы все понимаем, что лечение, профилактика, диагностика в этой сфере проходили за счет Глобального фонда. Без донорского финансирования мы прошлый год говорили о том, что нагрузка по закупке антиретровирусных препаратов ляжет на бюджет. Если мы будем говорить о данном проекте, то я вообще не понимаю, что будем делать. Увеличиваются количество смертей, распространение инфекции. В итоге мы будем тушить пожар, но не спасать людей», — заявила глава Страновой сети женщин, живущих с ВИЧ, Бактыгуль Исраилова.

Толку от льгот нет

Анализ показывает — цены каждый год растут. И то, что государство теряет от освобождения НДС, не влияет на устойчивость стоимости лекарств. Кубанычбек Ысабеков

Однако у Министерства экономики и коммерции и Налоговой службы своя правда. Они считают, что НДС на лекарства надо ввести. Начальник управления налоговой политики Минэкономики Кубанычбек Ысабеков рассказал, что изначально импорт препаратов и сырья для них освободили от уплаты НДС, чтобы они стали более доступными населению.

Именно поэтому кабмин инициировал проект постановления по отмене освобождения НДС на препараты. Но это не означает, что просто отменяются льготы, и все налоги поступят в бюджет, в общий котел. Планируется, что за счет роста поступлений увеличится помощь со стороны государства малообеспеченным семьям и нуждающимся.

«Эта помощь будет адресная. Сейчас же получается, что 100 процентов лекарств освобождены от уплаты НДС. В итоге пользуются льготами как те, кто реально нуждается, так и другие граждане, которые могли бы оплачивать цену на препараты с учетом НДС», — говорит начальник управления налоговой политики.

Начальник управления косвенных налогов Налоговой службы Чинара Мамырбаева рассказала, что от льготы по НДС на лекарства внутреннее производство в стране не выросло.

Наоборот, его доля в общем объеме препаратов на рынке республики снизилась с 5,3 процента в 2021 году до 2 процентов на сегодня.

«Здесь не видно движения, но объемы импорта лекарственных препаратов и их производных растут. Мы решили проверить стоимость таблеток «Плавикс». Их цена при импорте в Кыргызстан составляет 1,5 тысячи сомов, при реализации в аптеках — 3,2 тысячи. А стоимость в других государствах — 750 сомов», — подчеркнула Чинара Мамырбаева.

Она обратила внимание на то, что сейчас Налоговая служба с Министерством здравоохранения проводит анализ по выданным лицензиям на фармацевтическую деятельность. Получается, что аптек в стране 2,2 тысячи, а лицензий на фармдеятельность — 3 тысячи 748.

Какой есть выход

Представитель фармацевтических заводов-производителей Айгуль Джунушева считает, что если уж и вводить НДС на лекарства, то при их продаже, а не импорте. В противном случае это невыгодно поставщикам, ведь препарат может продаваться год-полтора, а может вообще не продаться. Но НДС оплатить придется.

Эксперт по доказательной медицине, глава Независимого медицинского профсоюза Бермет Барыктабасова предложила свой вариант. Она отметила, что на рынке Кыргызстана зарегистрировано более 6 тысяч наименований лекарств. Но большинство из них бесполезны.

Когда мы говорим о снятии НДС, предлагаю облагать налогами все препараты, которые не входят в Перечень жизненно важных лекарственных средств и клинические протоколы. Бермет Барыктабасова

«Пусть платят налоги за те бонусные препараты, которые приносят производителям прибыль, вот эти все БАДы и фуфломицины», — полагает она.

Введение налога на добавленную стоимость на лекарства поддерживает и глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев. Он заявил, что за счет этого поднимутся экономика и зарплата медиков.

Представитель Минэкономики Кубанычбек Ысабеков заметил, что сейчас по проекту идет только общественное обсуждение. Ведомство готово рассматривать все конструктивные предложения.

«Если те же фармкомпании, пациентское сообщество хотят что-то высказать, как раз сейчас самое время это сделать. Все заинтересованные субъекты могут направлять предложения в Министерство экономики с обоснованиями, расчетами и предложениями. Мы готовы рассматривать», — заключил он.