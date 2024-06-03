Сом укрепился по отношению к российскому рублю и тенге, а доллар замер

За последние сутки курсы российского рубля и тенге снизились по отношению к сому. Доллар, который медленно дешевел последнее время, замер на одном значении. Евро немного подрос. Об этом свидетельствуют данные и обменных пунктов, и Национального банка Кыргызстана.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают доллар по 87,5 сома, продают — по 88,3 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,7 сома (без изменений последние четыре дня).

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Евро немного подорожал. Сегодня его покупают по 94,3 сома, продают — по 95,3 сома. Официальный курс — 95,023 сома (рост — 0,18 процента).

Российский рубль после роста начал дешеветь. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,965 сома, продают — по 0,985 сома. Курс Национального банка — 0,9737 сома (падение — 0,56 процента).

Курс казахского тенге за сутки также снизился. Сегодня его покупают по 0,137 сома, продают — по 0,205 сома. Официальный курс — 0,196 сома (снижение на 0,61 процента).