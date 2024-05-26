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Общество

Садыр Жапаров участвует в традиционном турнире по футболу «Мурас»

В Бишкеке проходит традиционный дружеский турнир по футболу «Мурас» с участием Садыра Жапарова, стартовавший 25 мая. Об этом сообщает его пресс-служба президента. 

Сегодня, 26 мая, команда «Президенттин командасы» обыграла в 1/4 финала команду «Билим».

Напомним, что глава государства играет в составе команды президента, в которой представлены министры, руководители госорганов и структурных подразделений администрации.

В Бишкеке 25-26 мая проходит розыгрыш традиционного дружественного турнира «Мурас», в котором участвуют 16 команд, собранных из представителей различных сфер.

 

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295042/
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