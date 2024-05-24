01:13
USD 87.99
EUR 95.37
RUB 0.97
Общество

Моя мама погибла, но дело не возбуждают. Россиянка обратилась к главе ГКНБ

Гражданка России Анастасия Киселева рассказала 24.kg, почему она вынуждена была обратиться к председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву и генеральному прокурору Курманкулу Зулушеву.

Девушка сообщила, что летом прошлого года приехала с родителями и младшим братом на Иссык-Куль. Семья поселилась в частном секторе в селе Бостери. «Это было 14 августа. А 15 августа мою маму Юлию Ухиндзен сбил на пешеходном переходе водитель маршрутного микроавтобуса. Мама скончалась. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Но дело не возбудили до сих пор», — говорит Анастасия Киселева.

По словам собеседницы агентства, странно, что эксперты не выявили признаков вины водителя. «По результатам экспертизы выходит, что моя мама едва ли не сама бросилась под колеса бусика. У нас куча свидетелей, которые подтвердят — на маму наехали на пешеходном переходе, в обеденное время», — подчеркнула Анастасия Киселева.

Она просит Камчыбека Ташиева и Курманкула Зулушева обратить внимание на инцидент и посодействовать, чтобы виновного в гибели ее матери привлекли к ответственности. 

Напомним, год назад в селе Бостери, действительно, произошла авария, в результате погибла женщина. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294969/
просмотров: 2880
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане в аварии погиб кыргызстанец, еще двое в больнице
Три подростка погибли в страшном ДТП на Иссык-Куле
В селе Ленинском столкнулись два грузовика. Один водитель застрял в кабине
Женщина скончалась в реанимации после ДТП с мотоциклом в Джалал-Абаде
Страшное ДТП в Караколе. Погибла женщина, пять человек в больнице
Восстание машин по-бишкекски. Honda Odyssey ехала без водителя
Мотоцикл сбил двух женщин и ребенка в Джалал-Абаде
Неотложка и внедорожник столкнулись в центре Бишкека
После трагедии в Сузаке конкурс манасчи в Нарыне отменили
Трагедия в Сузаке. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших детей
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Как повысят пенсии в&nbsp;Кыргызстане, рассказали в&nbsp;Соцфонде Как повысят пенсии в Кыргызстане, рассказали в Соцфонде
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
25 мая, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
24 мая, пятница
23:41
Sony показала, как может измениться индустрия развлечений в ближайшие десять лет
23:03
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
22:30
Соцсеть X обязали платить гонорары СМИ Франции за использование их материалов
22:00
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
21:38
Из Казахстана в Кыргызстан завезли машины с поддельными номерами