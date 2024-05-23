Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых проектов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую премьеру, мультфильм о коте Гарфилде и историю воительницы Фуриосы.

«Ханбийке» (комедия). По сюжету девушка Ханбийке после смерти отца пытается справиться с болью утраты. Но жизнь становится сложной, когда появляются очередные трудности. И тут случается чудо, в которое захочет поверить каждый из нас.

«Мечта с подвохом» (комедия). Доктор Фил Лодер, посредственный профессор экономики, всегда мечтал о собственном доме, но с его низкой зарплатой и двумя разводами за плечами эта мечта кажется недостижимой. Его желание становится возможным, когда одинокая вдова Астрид предлагает Филу свое обширное поместье за гроши. Однако у сделки есть подвох.

«Пробуждение зла» (ужасы). Отчаявшись получить роль в ремейке культового голливудского блокбастера, Лейк выслеживает актрису из оригинального фильма, которая в последнее время ведет затворнический образ жизни. Проникнув в ее дом, она обнаруживает странные и пугающие вещи. Постепенно встреча двух актрис превращается в настоящий кошмар наяву.

«Гарфилд в кино» (мультфильм). После неожиданного воссоединения со своим давно потерянным отцом — уличным котом Виком — Гарфилд вместе с другом-псом Оди вынужден отказаться от своей идеально тепличной жизни и присоединиться к веселому и опасному приключению.

«Майор Гром: Игра» (боевик). Майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей. Его жизнь идеальна: днем ловит преступников вместе с напарником Димой Дубиным, а вечера проводит в компании журналистки Юлии Пчелкиной. Полную идиллию прерывает появление в городе таинственного злодея, называющего себя Призраком.

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» (фантастика). История молодости бесстрашной воительницы Фуриосы.