Чудаки парковки. Жители Кочкор-Аты просят навести порядок на перекрестках города

Читатели присылают на WhatsApp 24.kg фотографии и видео с нарушителями правил парковки.

Продолжают заезжать на велодорожки на улице Байтика Баатыра.

На улице Фатьянова машину оставили на тротуаре.

Фото читателя 24.kg. Чудаки парковки

В селе Кок-Жар на улице 7 Апреля стоит запрещающий стоянку дорожный знак, но его постоянно игнорируют. «Люди вынуждены выходить на трассу, чтобы обойти эти автомобили», — написал очевидец.

Жители Кочкор-Аты Джалал-Абадской области просят навести порядок на автодороге Бишкек — Ош, в районе перекрестка с улицей Токтогула. «Таксисты и маршрутки стоят на пешеходном переходе, тротуаре и остановке общественного транспорта. Дорожные знаки сломаны, на перекрестке бардак. Чиновники ничего не могут сделать, жаловались уже несколько раз. Тут же собирают плату за стоянку в неположенном месте», — написал читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.