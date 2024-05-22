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Общество

В Бишкеке продолжают лить дожди, но будет тепло. Прогноз на 23-26 мая

Во второй половине недели в Бишкеке сохранится дождливая погода, но при этом будет довольно тепло. Такой прогноз дают синоптики.

23 мая в столице временами дождь и гроза. Температура воздуха ночью до +13 градусов, днем — до +22 градусов.

24 мая ночью без осадков и до +12 градусов. Днем снова ожидаются дождь и гроза, воздух прогреется до +23 градусов.

25 мая в Бишкеке временами дожди и грозы. Ночью — до +12 градусов, днем — до +23 градусов.

26 мая ожидается такая же погода, температура воздуха немного понизится. Ночью — до +10 градусов, днем — до +18 градусов.

27-28 мая в Бишкеке без осадков и возможно небольшое повышение температуры воздуха.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294658/
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