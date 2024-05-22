Узбекистан продолжает блокировать въезд туркменских водителей. Почему

Узбекистан более месяца блокирует въезд туркменских водителей, что привело к кризису на туркмено-узбекской границе. Водители из Туркменистана не могут получить визы, необходимые для пересечения границы, начиная с середины апреля. Об этом пишет LogiStan.

Ограничения вызвали скопление сотен фур в районе автомобильного пункта пропуска «Фарап» на границе между двумя странами. По данным редакции LogiStan на вечер 21 мая, ситуация остается неизменной.

Сроки решения проблемы остаются неопределенными. Ашхабад и Ташкент продолжают переговоры, однако на данный момент договоренности не достигнуты. Проблема затрагивает только водителей с туркменским гражданством, в то время как перевозчики из других стран продолжают получать визы в обычном порядке.

По информации, предоставленной осведомленными источниками в Ташкенте, блокировка въезда туркменских перевозчиков связана с недовольством Узбекистана дисбалансом условий для оформления документов. С узбекских водителей на территории Туркменистана взимается в среднем $700—900, в то время как туркменские водители платят в Узбекистане всего $200. Также оформление туркменской страховки стоит $100, а узбекской — $15. Заполнение нового CMR-бланка в Туркменистане обходится в $200, маршрутная карта — в $200, GPS-устройство — в $20. В Узбекистане подобных сборов нет.

Ожидалось, что вопрос упрощения процедур для узбекских водителей в Туркменистане будет решен по итогам переговоров в середине апреля 2024 года. Однако, несмотря на готовность документов, туркменская делегация отказалась их подписывать.