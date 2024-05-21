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Общество
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

ЕС одобрил передачу Киеву доходов от замороженных активов России

Евросоюз одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Об этом со ссылкой на главу МИД Чехии Яна Липавского сообщило издание РБК.

По данным издания, только в этом году эта сумма может составить до 74 миллиардов крон (около 3 миллиардов евро). Из них 90 процентов пойдут на военную поддержку Украины.

«По итогам 2023 года европейский депозитарий Euroclear, где хранится большая часть заблокированных российских активов, отчитался о получении дохода в размере 4,4 миллиарда, а с начала 2024-го  он заработал еще 1,6 миллиарда евро. По оценкам Financial Times, общая прибыль к 2027 году может достичь 20 миллиардов евро. Всего после начала военных действий в Украине страны Запада заморозили около 260 миллиардов евро активов Центробанка России в виде наличных и ценных бумаг. Минфин России в 2022-м оценивал объем заблокированных активов примерно в $300 миллиардов», — пишет РБК.

Власти России неоднократно заявляли, что подобные действия западных стран — это воровство.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294618/
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