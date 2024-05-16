Жогорку Кенеш не будет выдавать дубликаты почетных грамот при их утере

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект, согласно которому парламент больше не будет выдавать дубликаты почетных грамот при их утере.

В справке-обосновании к законопроекту говорится: потерявший почетную грамоту будет иметь возможность получить выписку из распоряжения о своем награждении, что подтвердит его статус награжденного.

В документе отмечается, что каждый год множество граждан обращаются в ЖК с просьбой выдать дубликат. Этот процесс обуславливает значительные затраты, которые несут негативные последствия для бюджета страны.