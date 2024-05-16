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Общество

Жогорку Кенеш не будет выдавать дубликаты почетных грамот при их утере

Жогорку Кенеш в первом чтении принял законопроект, согласно которому парламент больше не будет выдавать дубликаты почетных грамот при их утере. 

В справке-обосновании к законопроекту говорится: потерявший почетную грамоту будет иметь возможность получить выписку из распоряжения о своем награждении, что подтвердит его статус награжденного. 

В документе отмечается, что каждый год множество граждан обращаются в ЖК с просьбой выдать дубликат. Этот процесс обуславливает значительные затраты, которые несут негативные последствия для бюджета страны. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294158/
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