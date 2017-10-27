Кыргызстан всегда будет пресекать попытки вмешательства извне в дела страны

Кыргызстан всегда будет пресекать попытки вмешательства извне во внутренние дела страны. Об этом сегодня на вручении верительных грамот заявил президент Алмазбек Атамбаев.

Алмазбек Атамбаев получил верительные грамоты от послов Беларуси, Нидерландов, Швейцарской Конфедерации, Греции, Королевства Марокко, Мали, ЮАР, Грузии, Польши, Бельгии, Румынии, Кипра.

По его словам, они помогут поднять отношения между странами на новый этап. «Со многими мы отмечаем 25-летие становления дипломатических отношений. Из года в год они (отношения) будут только крепнуть. За годы независимости страна прошла трудный путь. Он равен столетию. Были развал экономики, две революции и жертвы. Но мы добились стабильности и развития. ЦИК пока еще подводит итоги выборов президента, но мы все знаем, что глава Кыргызстана избран мирным путем. Это один из самых показательных этапов», — отметил Алмазбек Атамбаев.

Он добавил, что Кыргызстан - открытая страна, мы ничего не скрываем. «У нас очень сильное гражданское общество. Политика направлена на отстаивание национальных интересов. Мы пресекали и будем пресекать все попытки вмешаться в дела государства», — сказал Алмазбек Атамабаев.