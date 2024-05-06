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Общество

В КР хотят определить госорган, который будет контролировать жилкооперативы

Министерство юстиции разработало и вынесло на общественное осуждение проект постановления кабинета министров об утверждении «Положения об уполномоченном органе по контролю за деятельностью жилищно-строительных и жилищно-накопительных кооперативов» в новой редакции.

Как отмечается в справке-обосновании, целью проекта является определение уполномоченного органа.

Становится популярным способ приобретения недвижимого имущества через вступление в жилищные кооперативы. Вместе с тем растет число граждан, потерявших деньги в результате вложений в жилкооперативы.

«Для обеспечения эффективного и рационального управления жилищными кооперативами необходимы принципиально новые подходы, которые потребуют изменение правовой основы законодательства в этой сфере. Отсутствие контроля и надзора за исполнением требований законодательства о кооперативах, приводит к систематическим правонарушениям и наносит большой материальный ущерб гражданам. Это  подтверждается большим количеством расследуемых уголовных дел и участившимися обращениями граждан в Министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции», — говорится в документе.

В ведомстве добавили, что в ноябре 2023 года внесли поправки в Закон «О кооперативах». По ним кабинету министров необходимо определить уполномоченный орган по контролю за деятельностью жилищного или жилищно-эксплуатационного, жилищно-строительного кооператива.

Предлагаемый проект предусматривает в качестве уполномоченных органов по контролю за деятельностью кооперативов в части соблюдения ими законодательства определить:

  • Министерство юстиции;
  • Государственную службу финансовой разведки;
  • Министерство внутренних дел;
  • Национальный банк.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/293342/
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