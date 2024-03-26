Религиозные термины хотят запретить в названиях жилищных кооперативов

Депутат Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев предлагает запретить использование в наименовании микрофинансовых организаций и жилищных кооперативов слов, терминов и определений религиозного характера. Он разработал и вынес на общественное обсуждение законопроект о внесении изменения в Гражданский кодекс.

По словам парламентария, как показывает мировой опыт, разные периоды кризиса нередко становятся благодатной почвой для активизации деятельности финансовых пирамид различного рода и структур. Чтобы они были привлекательнее, а также с целью расширения ее финансовой составляющей организаторы финансовой пирамиды прибегают к различным инструментам и способам привлечения внимания населения.

С целью привлечения клиентов финансовые пирамиды активно используют этнические и религиозные составляющие потенциальных жертв, то есть упор инвестиционной стратегии ведется на религиозной основе.

К примеру, финансовые пирамиды предлагают людям возможность зарабатывать за счет выгодных «исламских инвестиций» и позиционируют себя как финансовый институт, функционирующий на религиозной основе.

Марлен Маматалиев напоминает, что в 2006 году указом президента в Кыргызстане были внедрены исламские принципы банковского дела и финансирования наряду с традиционным действующим банковским делом и кредитованием.

Следует уточнить, что определение «исламский принцип» применимо только к финансово-кредитным учреждениям.

По данным депутата, в настоящее время в Кыргызской Республике действует около 6 тысяч 500 кооперативов. Из них около 5 тысяч 500 — сельскохозяйственные коммерческие кооперативы, 900 — некоммерческие.

«Среди некоммерческих кооперативов 162 — жилищные. Около 30 из них набирают членов кооператива обещаниями «приобрести жилье» и работают именно в этом направлении. За 12 месяцев 2023-го по фактам финансовых пирамид было расследовано 358 уголовных дел, из них 226 перенесены из прошлого года. Так, из 217 уголовных дел, находящихся в производстве, направлено в суд 98. Число пострадавших составляет 358 человек, всего привлечено к ответственности 40», — отмечает Марлен Маматалиев.

Он подчеркивает, что в прошлом году органами внутренних дел расследованы уголовные дела в отношении 14 жилищных кооперативов, среди них — «Ихсан Групп ЛТД», «Муслим», «Аманат» и другие. Общий материальный ущерб составляет 949 миллионов 933 тысячи 716 сомов и $1 миллион 293 тысячи 472.

«Некоммерческие кооперативы, как следует из названия, не были предназначены для получения прибыли, а должны были действовать согласно своему уставу, на основе внесенных членами средств. Однако на практике такие юридические организации собирали десятки тысяч людей, проводили крупные мероприятия, платили огромную зарплату своим менеджерам, выплачивали огромные суммы за офисы и так далее», — добавляет нардеп.

В кооператив вступали без каких-либо заявлений, а просто по телефонному звонку. Внесенные деньги не поступали на специальные счета в финансово-кредитных организациях, а переходили из рук в руки физических лиц. Марлен Маматалиев

Он считает необходимым отметить, что броское, запоминающееся название является одним из главных маркетинговых ходов. «При этом, используя атрибутику или отсылки к религии в наименовании, финансовой пирамиды легко привлекают интерес населения и создают ложное представление о надежности юридического лица», — заключил инициатор законопроекта.