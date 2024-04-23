Мэрия Бишкека не планирует повышать тариф на проезд

Мэрия Бишкека не планирует повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Об этом сообщила ее пресс-служба.

В муниципалитете напомнили, что сегодня на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительстве Жогорку Кенеша депутат Эльдар Абакиров задал вопрос: «За какой период окупится один новый автобус?» На что первый заместитель мэра Мирланбек Байгончоков ответил, что при нынешних тарифах автобусы себя не оправдывают (не окупаются).

«Для этого необходимо повышение тарифов, если он будет на уровне 25 сомов, то возможно окупится через 8-10 лет. Но это все при неизменных ценах на комплектующие, если инфляция будет на одном уровне, при стабильном курсе валюты», — сказал он.

Важно подчеркнуть, что это была не позиция мэрии Бишкека, а предварительные прогнозы для пояснения относительно периода окупаемости.

«При этом муниципалитет не планирует повышать тарифы на проезд в общественном транспорте. Столичная мэрия будет уделять больше внимания на правильное администрирование деятельности и оптимизацию расходов предприятия», — заявили в муниципалитете.