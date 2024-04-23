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Общество

Пенсионеров обманули? До какого времени действует льготный проезд в Бишкеке

Читатель 24.kg интересуется, до какого времени действует льготный тариф на проезд пенсионеров в маршрутках.

По его словам, в январе СМИ сообщили, что льготный проезд для пенсионеров после повышения тарифа установлен в микроавтобусах с 9.00 до 17.00, но при этом не сослались на какой-либо документ. Отметим, эту информацию озвучивал вице-мэр Максатбек Сазыкулов и она содержалась в пресс-релизах мэрии.

«Водители маршруток подхватили эту неправильную информацию и терроризируют пенсионеров. Хотя, согласно постановлению БГК «О предоставлении льготного проезда пенсионерам города Бишкека по возрасту на микроавтобусных маршрутах» от 2 декабря 2009 года № 122 и изменениям, внесенным в данное постановление от 28 сентября 2021-го № 8, пенсионеры пользуются льготами с 8.00 до 21.00. Больше изменений в данное постановление не было», — сообщил читатель.

В мэрии на запрос 24.kg прислали выдержку из постановления № 122 (в редакции от 28 сентября 2021 года):

«В целях оказания дополнительных услуг населению, повышения социальной защиты отдельных их категорий Бишкекский городской кенеш постановляет:

1. Утвердить с 1 ноября 2021 года тариф для пенсионеров по возрасту на проезд в автобусе особо малого класса с объемом двигателя, не превышающим 3 тысячи кубических сантиметров, независимо от форм собственности, в размере 8 сомов в период с 8.00 до 21.00 ежедневно при наличии персонифицированной транспортной карты с фотографией, с указанием фамилии, имени и отчества владельца, имеющего право на бесплатный или льготный проезд».

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292293/
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