Экс-министр образования возглавил Союз писателей Кыргызстана

Экс-министр образования Каныбек Иманалиев возглавил Союз писателей Кыргызстана. Об этом сообщили в союзе.

По его данным, накануне в Бишкеке состоялся XVI съезд Кыргызского национального союза писателей.

«По итогам тайного голосования председателем избран бывший министр образования и науки Каныбек Иманалиев. Всего на пост председателя были выдвинуты четыре кандидата. Помимо Каныбека Иманалиева, состязались народные поэты Кожогелди Култегин, Атантай Акбаров, Жедигер Саалаев. Председатель избирается сроком на пять лет. До Каныбека Иманалиева союз писателей возглавлял поэт Нурлан Калыбеков», — говорится в сообщении.