Известной испанской писательницей Кармен Мола оказались трое мужчин

Известная испанская писательница Кармен Мола, получившая престижную премию «Планета» и приз в миллион евро за лучший роман, оказалась псевдонимом трех мужчин. Об этом стало известно во время церемонии награждения, когда авторы пришли получать награду, передает ТАСС.

Гостями торжественной церемонии награждения были король и королева Испании. Зрители ожидали увидеть писательницу, женщину-профессора, жену и мать, которая в свободное время пишет кровавые, захватывающие истории, а на сцену поднялись телевизионные сценаристы Агустин Мартинес, Хорхе Диас и Антонио Мерсеро.

При этом писатели отрицают, что выбрали образ университетской преподавательницы, матери троих детей Кармен Мола из маркетинговых соображений.

Один из авторов Агустин Мартинес объяснил, что если образ Кармен Мола сработал, то это потому, что их произведения понравились читателям.

При этом его соавтор Хорхе Диас рассказал, что уже скучает по анонимности, так как это было очень удобно: критика не задевала и можно было жить своей жизнью после выхода романа. В свою очередь третий писатель Антонио Мерсеро отметил, что трио авторов постоянно ощущало, что их секрет может скоро раскрыться, и это повлияло на решение рассказать миру правду.

Между тем в 2020 году Женский институт в Испании включил произведения Кармен Мола в список «феминистского чтения» наряду с работами Маргарет Этвуд. Экс-глава организации Беатрис Гимено заявила, что Мартинес, Диас и Мерсеро — мошенники, потому что не просто писали романы, а годами давали интервью в образе женщины.