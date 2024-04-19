Предприниматели Саратова хотят отправить в Кыргызстан пробные партии продуктов

Саратовские предприниматели ведут в Бишкеке переговоры с партнерами в рамках бизнес-миссии. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экономики.

По ее данным, в перспективе – вывод саратовской продукции на местный рынок, куда предприятия этой области России скоро отправят пробные партии товаров.

Это продукция различных отраслей народного хозяйства. В частности, торговые структуры получат от саратовских компаний образцы муки и растительного масла.

Также отмечается, что оборот губернии по торговле с Кыргызстаном повысился по итогам прошлого года.

Ранее предприниматели КР посетили Саратовскую область.