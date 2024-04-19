09:31
USD 89.01
EUR 95.05
RUB 0.94
Общество

Предприниматели Саратова хотят отправить в Кыргызстан пробные партии продуктов

Саратовские предприниматели ведут в Бишкеке переговоры с партнерами в рамках бизнес-миссии. Об этом сообщили в пресс-службе областного Министерства экономики.

По ее данным, в перспективе – вывод саратовской продукции на местный рынок, куда предприятия этой области России скоро отправят пробные партии товаров.

Это продукция различных отраслей народного хозяйства. В частности, торговые структуры получат от саратовских компаний образцы муки и растительного масла.

Также отмечается, что оборот губернии по торговле с Кыргызстаном повысился по итогам прошлого года.

Ранее предприниматели КР посетили Саратовскую область.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291985/
просмотров: 117
Версия для печати
Материалы по теме
ДТП под Саратовом: одна из четырех пострадавших кыргызстанок скончалась
Четверо кыргызстанцев пострадали в ДТП под Саратовом: двое в тяжелом состоянии
В Саратовской области России задержали контрафактную одежду из Кыргызстана
Саратовдо жол кырсыгына кабылган кыргызстандыктардын бешөө дагы эле ооруканада
В ДТП под Саратовом пострадали пять кыргызстанцев
Саратовдо жол кырсыгында 8 кыргызстандык жабыркады
Кыргызстандыктар Саратовдо жол кырсыгына кабылды
Популярные новости
В&nbsp;мае у&nbsp;кыргызстанцев будут длинные выходные В мае у кыргызстанцев будут длинные выходные
Парада на&nbsp;День Победы в&nbsp;Бишкеке не&nbsp;будет Парада на День Победы в Бишкеке не будет
В&nbsp;Бишкеке появился новый автобусный маршрут В Бишкеке появился новый автобусный маршрут
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;Микрокредитная Компания &laquo;Кемин&raquo; Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; стал частью международной инвестиционной группы Visor «Халык Банк Кыргызстан» стал частью международной инвестиционной группы Visor
KICB с&nbsp;партнерами посадили более 18&nbsp;600 саженцев в&nbsp;рамках 12-летней программы KICB с партнерами посадили более 18 600 саженцев в рамках 12-летней программы
Штраф на&nbsp;423 миллиона сомов. В&nbsp;лаборатории Бонецкого сделали заявление Штраф на 423 миллиона сомов. В лаборатории Бонецкого сделали заявление
19 апреля, пятница
09:22
Предприниматели Саратова хотят отправить в Кыргызстан пробные партии продуктов Предприниматели Саратова хотят отправить в Кыргызстан п...
09:01
Финансовый отчет ОсОО «Микрокредитная Компания «Кемин»
08:44
Инспекторы Минприроды изъяли у бишкекчанина раненого балобана
08:37
Обвиняемого в подрыве машины экс-сотрудника СБУ в Москве задержали в Кыргызстане
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 апреля, четверг
23:44
В мессенджере WhatsApp появились фильтры чатов
23:20
В Омске возобновляют международные автобусные рейсы в Кыргызстан
22:50
В Кара-Куле мужчину подозревают в развратных действиях по отношению к ребенку
22:25
Таможенные службы Кыргызстана и Азербайджана хотят сотрудничать
22:00
Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы