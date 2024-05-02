Температурные рекорды. Самым жарким в Бишкеке было 2 мая 1948 года

Самым жарким в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 2 мая 1948 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +31,8 градуса.

Самым холодным — 2 мая 1936-го, когда температура составила −2,5 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2020 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры мая для столицы составляет +17,8 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был май 2001 года со средней температурой +21 градус.

Самым холодным — май 1960-го со среднемесячной температурой +13,4 градуса.

Согласно прогнозу Гидрометеорологической службы, 2 мая ночью в Бишкеке возможны дождь и гроза. Температура воздуха составит +7 градусов. Днем в столице ожидается солнечная погода. Воздух прогреется до +23 градусов.