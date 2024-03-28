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Общество

Мэр Айбек Джунушалиев объявил в Бишкеке режим ЧС

Мэр Айбек Джунушалиев объявил режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

По ее данным, под председательством градоначальника прошло выездное заседание штаба по чрезвычайным ситуациям на территории школы № 62, пострадавшей от шквального ветра, порывы которого достигли 26 метров в секунду.

Глава столицы подписал распоряжение об объявлении режима чрезвычайной ситуации в соответствии с постановлением «Об утверждении классификаций чрезвычайных ситуаций и критериев их оценки в КР».

Согласно этому постановлению, при порыве ветров выше 25 метров в секунду объявляется режим ЧС.

Организованы мобильные группы из числа сотрудников районных администраций, муниципальной инспекции и коммунальных служб с целью обследования территорий и выявления последствий, а также потенциально опасных участков — свисающих фрагментов крыш, кондиционеров, крупных веток и других.

Все городские службы перешли на усиленный режим.

Мэр Бишкека поручил задействовать все имеющиеся силы коммунальных служб и специальную технику. До завтрашнего утра необходимо привести город в порядок.

Управлению контроля мэрии поручено сформировать комиссию по установлению фактов некачественного выполнения подрядных работ на социальных объектах: школах, детских садах, где ветром снесло кровлю.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290161/
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