CIVICUS Monitor: В Кыргызстане наблюдается резкое снижение гражданских свобод

Неправительственная организация по мониторингу гражданских прав и свобод CIVICUS Monitor добавила Кыргызстан в свой список стран, в которых наблюдается резкое снижение гражданских свобод в связи с продвижением властями репрессивных законов, направленных против НПО и ограничивающих свободу выражения мнений. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Как отмечается, в настоящее время в парламенте Кыргызстана рассматриваются два репрессивных законопроекта. Одним из них является закон российского образца об «иностранных агентах», который в случае его принятия вынудит неправительственные организации, получающие финансирование из-за рубежа, регистрироваться в качестве «иностранных представителей» — если они участвуют в широко определяемой «политической деятельности» — и подвергнет их тщательному надзору. Закон прошел второе чтение в парламенте в феврале.

Другой предложенный законопроект угрожает расширить контроль правительства над СМИ и его распространением на блоги и веб-сайты, что еще больше ограничит свободу интернета в стране, где люди все чаще подвергаются уголовному преследованию за критические публикации в социальных сетях. В настоящее время этот законопроект находится на рассмотрении комитета.

Оба закона напрямую созданы по образцу законов путинского режима, которые имели разрушительные последствия для российского гражданского общества и средств массовой информации. CIVICUS Monitor

«Так называемые «законы об иностранных агентах», якобы введенные в интересах национальной безопасности, являются инструментом, к которому часто прибегают авторитарные режимы. Повсюду, где эти законы были внедрены, они привели к массовым закрытиям НПО. При рассмотрении их неизбежных последствий становится ясно, что их настоящая цель — фактическое упразднение независимых групп гражданского общества и подавление критических голосов», — сказала исследователь Европы и Центральной Азии в CIVICUS Тара Петрович.

Новый список наблюдения CIVICUS Monitor Watchlist приурочен к 55-й сессии Совета ООН по правам человека, которая проходит с 26 февраля по 5 апреля 2024 года. В нем выделены пять стран, в которых наблюдается заметное снижение гражданских свобод. Эта оценка основана на данных, собранных CIVICUS Monitor в сотрудничестве с исследовательскими партнерами по всему миру. Помимо Кыргызстана, в последний список наблюдения также вошли Палестина, Пакистан, Сенегал и Венесуэла.

В настоящее время CIVICUS Monitor оценивает гражданское пространство Кыргызстана как «репрессированное», что является второй по степени тяжести оценкой, которую может получить страна.

После понижения статуса страны с «препятствующего» в декабре 2023 года все страны Центральной Азии имеют рейтинг либо «репрессированных», либо «закрытых».

«У Кыргызстана все еще есть возможность переломить тенденцию репрессий в регионе. Вместо того чтобы все чаще перенимать жесткую тактику своих соседей, ему следует признать неоценимый вклад своего активного гражданского общества и независимых средств массовой информации», — добавила Тара Петрович.

Как отмечается, в ходе обсуждения этих законопроектов власти активизировали свои усилия по подавлению свободы выражения мнений, используя неубедительные юридические обоснования в качестве предлога для создания препятствий работе независимых СМИ и запугивания журналистов.

Ситуация в Кыргызстане требует усиленных и согласованных международных действий по защите гражданского общества страны, так как текущие тревожные тенденции в стране могут иметь далеко идущие последствия — не только для гражданского общества Кыргызстана, но и всего региона. CIVICUS Monotor

«Все международные партнеры Кыргызстана — международные институты, правительства и финансирующие агентства — должны однозначно осудить расширяющееся подавление гражданского пространства в стране и оказывать давление на власти, чтобы они выполнили свои обязательства по уважению свободы выражения мнений и объединений», — заявила директор Международного партнерства за права человека Бриджит Дюфур.

«Поскольку ЕС стремится укрепить свои связи с Кыргызстаном и другими странами Центральной Азии, он должен дать понять, что такие инициативы, как законопроект об «иностранных представителях», противоречат фундаментальным ценностям и приоритетам партнерства ЕС с Кыргызстаном и окажут негативное воздействие на взаимоотношения в случае принятия», — добавила она.

Кыргызстан в настоящее время оценивается как «репрессированная» страна по версии CIVICUS Monitor. Всего в мире 50 стран с этим рейтингом. Этот рейтинг обычно присваивается странам, когда власти жестко ограничивают гражданское пространство путем введения комплекса правовых и практических мер, препятствующих полному осуществлению основных прав.