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Общество

Первый весенний дождь. Бишкек оттаивает после зимы — потеплеет до +14 градусов

До конца недели в Бишкеке ожидается дождь, но с каждым днем будет становиться все теплее. Такой прогноз дают синоптики.

7 марта в Бишкеке ночью без осадков и до −1 градуса. Днем возможен дождь, но будет тепло — до +8 градусов.

8 марта осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит до +1 градуса, днем до +11 градусов.

9 марта в столице также без осадков. Ночью до +3 градусов, днем — до +14 градусов.

10 марта будет солнечно. Ночью воздух прогреется до +4 градусов, днем — до +11 градусов.

11 марта в Бишкеке днем будет тепло и солнечно. Ночью — до +5 градусов, днем — до +15 градусов.

12 марта немного похолодает и пойдет дождь. Ночью без осадков и до +3 градусов, днем — дождливо и до +14 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288374/
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