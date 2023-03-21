Коллектив 24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз

Коллектив 24.kg поздравляет всех с Ноорузом — древним праздником весеннего равноденствия.
В этот день земля пробуждается от зимней спячки, а люди прощают все обиды.
Желаем кыргызстанцам теплого уюта в сердцах и домах, нежности и любви между родными, преданности среди друзей! Пусть самыми долгожданными подарками станут счастье и душевная гармония ваших близких!
Желаем, чтобы все ваши задуманные планы исполнились, прибавилось здоровья, крепло финансовое благополучие!
Пусть Нооруз принесет вам удачу и процветание!
С праздником!