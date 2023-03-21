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Общество

Коллектив 24.kg поздравляет кыргызстанцев с праздником Нооруз

Коллектив 24.kg поздравляет всех с Ноорузом — древним праздником весеннего равноденствия.

В этот день земля пробуждается от зимней спячки, а люди прощают все обиды.

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Желаем кыргызстанцам теплого уюта в сердцах и домах, нежности и любви между родными, преданности среди друзей! Пусть самыми долгожданными подарками станут счастье и душевная гармония ваших близких!

Желаем, чтобы все ваши задуманные планы исполнились, прибавилось здоровья, крепло финансовое благополучие!

Пусть Нооруз принесет вам удачу и процветание!

С праздником!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/261226/
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