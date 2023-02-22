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Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Дело «Азаттыка». Адвокату так и не предоставили постановление об аресте счетов

Первомайский районный суд Бишкека признал незаконным бездействие следователя МВД Улана Джапекова. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Сыдыков.

По его словам, несмотря на то, что имеется решение суда, следователь Улан Джапеков не предоставил постановление о наложении ареста на счета «Азаттыка».

«Сам Улан Джапеков не пришел на заседание, в суд явился другой следователь. Несмотря на вынесенное постановление суда, Джапеков не предоставил документы. Он потребовал, чтобы я взял официальное разрешение с визой его руководства на то, чтобы нам выдали постановление об аресте счетов», — сказал Нурбек Сыдыков.

Ранее Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики обратилось в Ленинский районный суд Бишкека с иском о прекращении деятельности учреждения «Азаттык Медиа» как СМИ. Но на предварительные слушания, назначенные на 9 февраля, представители истца в суд не пришли. Минкультуры направило ходатайство о переносе слушаний и назначении лингвистической экспертизы.

В конце октября 2022-го Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики сообщило, что приостановило на два месяца работу сайта радио «Азаттык». В ведомстве отметили, что 16 сентября ресурс «Настоящее время» (подведомственная структура «Азаттык Медиа») опубликовал видеоматериал под названием «Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана», в котором «применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области».

Медиасообщество Кыргызстана выразило обеспокоенность по поводу продолжающихся преследований властей в отношении независимых журналистов и попыток ограничить свободу СМИ, заявив, что министерство должно отозвать иск.

Как отмечают правозащитники, власти Кыргызстана в последнее время активизировали усилия по контролю и цензуре СМИ на фоне продолжающегося подавления свободы слова и гражданского общества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/259113/
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