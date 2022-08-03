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Общество

Сегодня в рубрике «Официально»

Пресс-служба президента КР: Подписаны указы:

— Алтынбек Жумаев освобожден от должности руководителя службы информационной политики администрации президента; Подробнее
— Алтынбек Мусаевич назначен советником президента КР;
— Дайырбек Орунбеков назначен руководителем службы информационной политики администрации президента. Подробнее

«Окмотпресс»: Подписаны распоряжения:

— Тимур Аскаров назначен заместителем директора Госагентства гражданской авиации;
— Азамат Муканов назначен председателем ФОМС; Подробнее
— Артурбек Жуманазаров освобожден от занимаемой должности председателя ФОМС.

Рубрика «Официально» по ссылке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/241378/
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