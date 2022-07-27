01:56
USD 86.76
EUR 93.01
RUB 1.22
Общество

В Кыргызстане чиновникам рассказали, насколько важно развитие детей

Представители Фонда Ага Хана в Кыргызстане рассказали сотрудникам государственных органов, как важно уделять внимание развитию детей. В организации журналистам сообщили подробности.

По словам инициаторов, такие встречи позволят активизировать внедрение концепции «Заботливый уход за развитием детей раннего возраста».

В рамках программы поддержки развития горных сообществ помощь получают 138 детских садов, 67 родительских ресурсных центров и 49 медучреждений. Она направлена на расширение возможностей и внедрение доступных, качественных и учитывающих культурные особенности учебных программ для детей в возрасте от трех до шести лет.

В рамках проектов «Семейное чтение» и «Забота о развитии ребенка» проводится тесная работа с родителями и воспитателями для содействия когнитивному, социальному и физическому развитию детей. 

Национальное телевидение транслирует ток-шоу «Читаем вместе» и анимационную программу «Приключение в мире книг» с еженедельной аудиторией 1,1 миллиона зрителей.

Запущено мобильное приложение «Читаем играя», которое содержит 25 детских книг на кыргызском, английском и русском языках, а также набор викторин и интерактивных игр, развивающих интерес к чтению и восприятие. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240764/
просмотров: 1530
Версия для печати
Материалы по теме
В НИИ хирургии сердца нет оксигенаторов. Дети вынуждены ждать операции
В Бишкеке мать шестерых детей, беременную седьмым ребенком, водворили в СИЗО
Избитую в Кадамджае девочку разместили в детском доме семейного типа
Порезал лицо матери и сломал руку. Психолог о влиянии гаджетов на детей
Племянница, сват, дети чиновников. Кто еще работает в администрации президента
В бишкекской школе № 33 эвакуировали детей: в милицию поступил звонок о бомбе
У певицы Бегимай Турусбековой родилась дочь
Базар-Коргонский суд вернул детей матери, которых у нее забрали обманным путем
Гибель шестилетней девочки. В кабмине решили проверить каждого ребенка
Гибель шестилетней девочки в Кара-Балте. Прокуратура начала проверку
Популярные новости
Когда можно спасти. Почему кыргызстанцы умирают от&nbsp;рака Когда можно спасти. Почему кыргызстанцы умирают от рака
Чолпонбек Базарбаев. Мальчик из&nbsp;Ат-Баши, прославивший Кыргызстан на&nbsp;весь мир Чолпонбек Базарбаев. Мальчик из Ат-Баши, прославивший Кыргызстан на весь мир
Смотрите с&nbsp;оптимизмом и&nbsp;учите английский. Асель Осмонова о&nbsp;жизни в&nbsp;Америке Смотрите с оптимизмом и учите английский. Асель Осмонова о жизни в Америке
Выговоры и&nbsp;увольнения. Ряд руководителей больниц получил взыскания Выговоры и увольнения. Ряд руководителей больниц получил взыскания
Бизнес
Поступите в&nbsp;любой университет мира с&nbsp;Hotcourses Russian Поступите в любой университет мира с Hotcourses Russian
Оплачивайте услуги и&nbsp;покупки с&nbsp;помощью Google Pay картой Visa от&nbsp;&laquo;Керемет Банка&raquo; Оплачивайте услуги и покупки с помощью Google Pay картой Visa от «Керемет Банка»
Подключите ККМ нового образца &laquo;О!Касса&raquo; и&nbsp;до&nbsp;31&nbsp;марта пользуйтесь бесплатно Подключите ККМ нового образца «О!Касса» и до 31 марта пользуйтесь бесплатно
В&nbsp;Acıbadem в&nbsp;Турции женщине из&nbsp;Германии подарили счастье материнства В Acıbadem в Турции женщине из Германии подарили счастье материнства
8 февраля, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
7 февраля, вторник
23:45
Google запускает собственный аналог ChatGPT
23:27
Нулевая таможенная пошлина на контейнеры продлена до конца 2023 года
23:07
В Таласской области чиновники украли у малоимущих более 3 миллионов сомов
22:41
В Москве задержали пьяного мужчину за попытку похитить тело Ленина из мавзолея
22:28
В селе Гроздь Чуйской области открыли социальный городок