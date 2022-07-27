В Кыргызстане чиновникам рассказали, насколько важно развитие детей

Представители Фонда Ага Хана в Кыргызстане рассказали сотрудникам государственных органов, как важно уделять внимание развитию детей. В организации журналистам сообщили подробности.

По словам инициаторов, такие встречи позволят активизировать внедрение концепции «Заботливый уход за развитием детей раннего возраста».

В рамках программы поддержки развития горных сообществ помощь получают 138 детских садов, 67 родительских ресурсных центров и 49 медучреждений. Она направлена на расширение возможностей и внедрение доступных, качественных и учитывающих культурные особенности учебных программ для детей в возрасте от трех до шести лет.

В рамках проектов «Семейное чтение» и «Забота о развитии ребенка» проводится тесная работа с родителями и воспитателями для содействия когнитивному, социальному и физическому развитию детей.

Национальное телевидение транслирует ток-шоу «Читаем вместе» и анимационную программу «Приключение в мире книг» с еженедельной аудиторией 1,1 миллиона зрителей.

Запущено мобильное приложение «Читаем играя», которое содержит 25 детских книг на кыргызском, английском и русском языках, а также набор викторин и интерактивных игр, развивающих интерес к чтению и восприятие.