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Общество

Мусор под землей. В Бишкеке планируют внедрить бункерную систему сбора отходов

В Бишкеке внедряют пилотный проект по подземному хранению и сбору мусора. Об этом 24.kg сообщили в мэрии столицы.

Конкурс на закупку системы трех подземных мусорохранений планируется объявить в ближайшее время.

«Были получены эскизы и коммерческие предложения от трех зарубежных компаний. Муниципальное предприятие «Тазалык» прорабатывает вопрос с инвесторами по строительству и закупке подземных конструкций», — рассказали в пресс-службе муниципалитета.

В рамках пилотного проекта первые подземные мусорохранилища появятся на следующих местах:

1) На пересечении улиц Раззакова и Жумабека.

2) На улице Панфилова возле дома 188/2.

3) На улице Жумабека, между улицами Тыныстанова/Абдрахманова.

«Благодаря такому подходу городские улицы приобретут более эстетичный облик. Такая система сбора мусора используется в ведущих европейских странах. Она показала высокую эффективность в борьбе с переносчиками трансмиссивных болезней», — добавили в мэрии.

Бункерная система сбора ТБО, как поясняется, предотвращает доступ человека, бродячих животных, птиц и насекомых к мусору.

Вместе с тем такой способ хранения мусора позволит устранить нежелательный запах, предотвратить его возгорание и экономит поверхность муниципальной территории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/240405/
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