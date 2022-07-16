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Общество

В «Аманбанке» введен специальный режим временной администрации — решение НБ КР

Правление Нацбанка приняло постановление о введении специального режима временной администрации в «Аманбанке» с 15 июля сроком на шесть месяцев.

По данным НБ КР, временным администратором этого банка назначен Рустам Абдулдабеков.

Напомним, ранее в «Аманбанке» был введен прямой банковский надзор. Действия регулятора были направлены на «более детальное изучение финансового состояния банка и оперативный мониторинг текущей деятельности в целях защиты интересов вкладчиков и других кредиторов банка».

ОАО «РК «Аманбанк» было основано 17 мая 1991 года.

Нацбанк заявлял о намерении увеличить минимальные требования по размеру уставного капитала коммерческих банков и поэтапно довести его до 1 миллиарда сомов. Очевидно, в «Аманбанке» не смогли выполнить это требование.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239777/
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