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Экономика

«Аманбанк» решили преобразовать в микрофинансовую компанию

30 января состоялось внеочередное общее собрание акционеров ОАО «РК «Аманбанк». Об этом сообщила Кыргызская фондовая биржа со ссылкой на временного администратора банка.

На собрании присутствовали 97,72 процента от общего числа акционеров. Утверждено решение акционеров об изменении деятельности ОАО «РК «Аманбанк» и перерегистрации в микрофинансовую компанию (МФК). Акционеры также решили подать ходатайство в Нацбанк на получение согласия на прохождение перерегистрации в органах юстиции.

Утверждены устав, бизнес-план и организационная структура микрофинансовой компании, а также решение акционеров об избрании количественного и персонального состава совета директоров и установление им размера вознаграждения.

Временную администрацию в «Аманбанке» ввели в июле 2022 года. Позже срок продлили. Временным администратором тогда назначили Рустама Абдулдабекова. Потом им стала Эльмира Батыркожоева.

Режим временной администрации в банке ввели в связи со снижением собственного капитала финансово-кредитного учреждения.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286153/
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