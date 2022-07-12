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Общество

Цифра дня. 191 миллиард сомов — объем промышленной продукции в Кыргызстане

Объем промышленной продукции в январе-июне 2022 года составил около 191 миллиарда сомов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 14,1 процента. Такие данные на брифинге озвучила первый зампредседателя Нацстаткома Айнура Орозбаева.

По ее данным, рост обусловлен повышением объемов выпуска основных металлов и готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (на 35,1 процента), деревянных и бумажных изделий, полиграфической деятельности (на 32,5 процента), нефтепродуктов (на 15,8 процента), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 12,1 процента), а также в добыче полезных ископаемых (на 9,4 процента).

В строительстве увеличение составило 3,4 процента, в сельском хозяйстве — два процента, оптовой и розничной торговле — 10 процентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239456/
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