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Общество

Полмиллиона цветов подарит Наманган Бишкеку

Наманган подарит Бишкеку 500 тысяч цветов. Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, договоренность достигнута во время визита мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова в Наманган для участия в 61-м Международном фестивале цветов.

«Подаренные цветы посадят 100 озеленителей, которые также прибудут в столицу», — добавили в мэрии.

Кроме того, между Бишкеком и Наманганом подписано соглашение о сотрудничестве в сфере благоустройства и озеленения, в рамках которого стороны будут способствовать взаимному обмену делегациями городов и содействовать регулярному обмену информацией и опытом в области благоустройства и озеленения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/234715/
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