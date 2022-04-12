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Общество

В Ботаническом саду в Бишкеке провели фестиваль цветения тюльпанов

Сегодня в Ботаническом саду в Бишкеке провели Первый фестиваль цветения тюльпанов. Об этом сообщается в соцсетях Ботсада.

Он прошел на базе лаборатории цветочно-декоративных культур.

Ведущий научный сотрудник лаборатории Ирина Попова рассказала и показала коллекцию тюльпанов природной флоры Кыргызстана и коллекцию культурных сортов.

«Всего различными исследователями для Кыргызстана приводится 25 видов рода Tulipa. Однако род остается недостаточно изученным, до настоящего времени описываются новые виды. За последние три года открыты два новых вида тюльпанов для науки на территории Кыргызстана. Отдельные виды малоизвестны, а их видовой статус нуждается в подтверждении», — отметили в Ботсаде.

Тюльпаны отличаются большим разнообразием окраски, размеров и форм цветка, продолжительным и различным сроком цветения.

С целью изучения современного состояния дикорастущих тюльпанов с 2019 года в Кыргызстане реализуется проект «Защита диких тюльпанов и поддержка пастбищных общин в горах Кыргызстана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/230483/
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