Долгая дорога на работу. Как автолюбители встретили первый снег в Бишкеке

В Бишкеке ночью выпал первый большой снег. Автолюбители, наученные опытом прошлых зим, с ужасом ждали утра.

Не многие водители решились не выезжать сегодня на своем авто. Транспорта для такой погоды было много. Некоторые не удосужились даже почистить машину от снега. Что осложняло дорогу еще больше.

Фото 24.kg. Ситуация на дорогах Бишкека

Скорость потока на второстепенных улицах не превышала 20 километров в час. Быстро ехать по такой дороге никто не рисковал, особенно если «не переобулся». На перекрестках образовались небольшие заторы, видимо, потому что желающих проскочить на моргающий свет стало меньше.

На одном из перекрестков водитель решил резко затормозить, другой не отреагировал. В результате пострадали бамперы обеих машин, а также нервная система участников ДТП и тех, кто оказался в образовавшейся пробке.

На улице Байтика Баатыра уже можно ехать больше 40 километров в час. Встал нелегкий для новичка выбор — или ехать по левой полосе быстро, но по более или менее чистой дороге, или медленно, но по жиже из снега и грязи.

Еще одной проблемой стало то, что на дорогах почти не видно разметки.

Сотрудников и техники МП «Тазалык» на всем пути не было. Хотя, как сообщили в мэрии, городские службы вышли на очистку еще ночью.

Надеемся, снег закончится к обеду, как прогнозировали синоптики, и «Тазалык» успеет почистить проезжую часть. Иначе дорога домой станет еще опаснее и длиннее.