10:00
USD 84.77
EUR 98.21
RUB 1.19
Общество

Правозащитнику пожаловались на низкие зарплаты в военкоматах. Что ему ответили

Гражданский персонал военкоматов Министерства обороны требует повысить зарплату. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Анвар Сартаев.

По его словам, служащие военкоматов пожаловались на низкую зарплату. В среднем гражданские сотрудники получают 2 тысячи 800 сомов, а те, кто проработал 20 лет, — 6 тысяч 800 сомов.

«Заработная плата служащих ниже прожиточного минимума. Минобороны вместо решения проблемы занимается отписками. Согласно Трудовому кодексу работникам Вооруженных сил должны предоставлять особые условия труда, дополнительные льготы и преимущества. Однако долгое время высшее военное ведомство не исполняет закон. За то, что работники военкоматов обратились ко мне, им угрожают увольнением», — сказал Анвар Сартаев.

В пресс-службе Минобороны редакции сообщили, что для повышения социальной защищенности гражданского персонала ведомство разработало проект постановления кабинета министров «Об условиях оплаты труда вольнонаемного и гражданского персонала Министерства обороны КР». Документ предусматривает повышение должностных окладов до 50 процентов.

«Проект постановления направили в министерства и ведомства на согласование», — прокомментировали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212590/
просмотров: 405
Версия для печати
Материалы по теме
Минобороны КР вывезет в Россию ракетное топливо с истекшим сроком годности
В 2022 году пограничникам повысят зарплату
Четыре килограмма мяса или двести яиц. На что хватит зарплаты в Кыргызстане
В Минтрансе надеются, что кабмин решит вопрос о зарплате строителей дорог
Солдат осеннего призыва проводили на службу в войсковые части
Министром обороны стал глава машиностроительного завода Бактыбек Бекболотов
Таалайбек Омуралиев снят с должности министра обороны
Участники конкурса «Танковый биатлон» будут награждены
За проявленное усердие. Артему Новикову присвоили звание старшего лейтенанта
В Кыргызстане проходят учения «Юг-2021». В них участвуют гражданские лица
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Нарендра Моди объявил о&nbsp;планах по&nbsp;достижению нулевого уровня выбросов к&nbsp;2070-му Нарендра Моди объявил о планах по достижению нулевого уровня выбросов к 2070-му
Временное изменение режима работы &laquo;Оптима Банка&raquo; Временное изменение режима работы «Оптима Банка»
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
4 ноября, четверг
09:55
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один мед...
09:51
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
09:49
Коронавирусом болеют 1 тысяча 435 человек, 221 — в тяжелом состоянии
09:48
ОАО «Северэлектро»: Рейды по отключению электроотопления продолжаются
09:47
В КР выявили 91 случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 590