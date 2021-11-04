Правозащитнику пожаловались на низкие зарплаты в военкоматах. Что ему ответили

Гражданский персонал военкоматов Министерства обороны требует повысить зарплату. Об этом 24.kg сообщил правозащитник Анвар Сартаев.

По его словам, служащие военкоматов пожаловались на низкую зарплату. В среднем гражданские сотрудники получают 2 тысячи 800 сомов, а те, кто проработал 20 лет, — 6 тысяч 800 сомов.

«Заработная плата служащих ниже прожиточного минимума. Минобороны вместо решения проблемы занимается отписками. Согласно Трудовому кодексу работникам Вооруженных сил должны предоставлять особые условия труда, дополнительные льготы и преимущества. Однако долгое время высшее военное ведомство не исполняет закон. За то, что работники военкоматов обратились ко мне, им угрожают увольнением», — сказал Анвар Сартаев.

В пресс-службе Минобороны редакции сообщили, что для повышения социальной защищенности гражданского персонала ведомство разработало проект постановления кабинета министров «Об условиях оплаты труда вольнонаемного и гражданского персонала Министерства обороны КР». Документ предусматривает повышение должностных окладов до 50 процентов.

«Проект постановления направили в министерства и ведомства на согласование», — прокомментировали в ведомстве.