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Общество

Жалоб нет. Гульзат Мамытбек в СИЗО-1 навестили сотрудники аппарата омбудсмена

Задержанную по подозрению в мошенничестве Гульзат Алымкулову (Мамытбек) навестили сотрудники аппарата омбудсмена. Об этом 24.kg сообщил ведущий специалист отдела соблюдения прав человека в местах ограничения свободы аппарата акыйкатчи Манучер Абдулалиев.

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По его словам, у заключенной СИЗО-1 Бишкека нет претензий ни к администрации следственного изолятора, ни к условиям содержания.

«Чувствует она себя удовлетворительно. На вопрос о том, были ли нарушены ее права при задержании, ответила отрицательно. Со слов Гульзат Алымкуловой, сотрудники СИЗО не грубят ей, не пытают. Она обратилась в аппарат омбудсмена 28 октября. Блогер пожаловалась на то, что не может встретиться со своим адвокатом. В разговоре с юристом выяснилось, что она ждала ПЦР-анализы, без которых не впускают в изолятор», — сказал Манучер Абдулалиев.

Напомним, Гульзат Мамытбек подозревают в семи фактах мошенничества. По версии следствия, она обещала потерпевшим сверхприбыль за короткий срок, но, получив деньги, скрылась. В 2020 году блогера объявили в розыск. Ее задержали по прибытии в Кыргызстан 25 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212578/
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