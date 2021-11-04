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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 4 ноября облачно, снег. Температура воздуха ожидается −3 градуса. День уменьшился до 10 часов 12 минут.

Отключение света, газа, воды

1-5 ноября не будет газа:

  • микрорайон «Нижний Джал»;
  • район, ограниченный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского;
  • район, ограниченный улицами Фучика, Ленской и переулком Лазо.

Холодной воды не будет с 9.00 до 17.00 в жилмассиве «Ак-Босого».

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Тургунбай Садыков

knmii.kg
Фото knmii.kg. Тургунбай Садыков

Родился 4 ноября 1935 года в селе Говсувар Баткенского района. Кыргызский скульптор-монументалист, педагог, профессор.

Ректор Национальной академии художеств КР. Народный художник СССР, Герой Социалистического Труда, Герой Кыргызской Республики. Председатель Верховного Совета Киргизской ССР (1985-1990).

Творческая деятельность началась во второй половине 1950-х.

Тургунбай Садыков создал значительные монументальные произведения, отражающие древнюю и современную историю страны, такие как скульптурно-архитектурные ансамбли «Манас», «Парк Победы», «Эл куту», монумент «Эркиндик», памятники «Борцам революции», народной артистке СССР Бюбюсаре Бейшеналиевой, Уркуе Салиевой и другие. Его произведение «Манасчи» установлено в Чикаго, композиция «Манас» украшает здание ООН в Нью-Йорке, бронзовая композиция «Табунщик» установлена на территории посольства Кыргызстана в Люксембурге.

Основал Национальную академию художеств и организовал школу-интернат для талантливых детей, посвятив себя не только творчеству, но и просвещению и образованию.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Доме-музее Семена Чуйкова.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212557/
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