Минсельхоз хочет упростить получение прав на вождение трактора

Министерство сельского хозяйства инициирует поправки в Закон «О дорожном движении». Ведомство предлагает упростить получение прав на вождение трактора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно поправкам, право на управление транспортными средствами предоставляется:

колесными и гусеничными тракторами с двигателем мощностью до 70 киловатт (категория А) — лицам, достигшим 16-летнего возраста;

колесными и гусеничными тракторами с двигателем мощностью свыше 70 киловатт, самоходными сельскохозяйственными, мелиоративными, землеройными, дорожно-строительными машинами, в том числе экскаваторами и погрузчиками с объемом ковша до 2 кубических метров (категория В), — лицам, достигшим 17-летнего возраста, имеющим разрешительные отметки в графе А и непрерывный годичный стаж работы трактористом-машинистом;

машинами мелиоративными, землеройными, дорожно-строительными, в том числе экскаваторами и погрузчиками с объемом ковша свыше 2 кубических метров (категория Г), — лицам, достигшим 18-летнего возраста, имеющим разрешительные отметки в графе А, В и непрерывный двухгодичный стаж работы трактористом-машинистом.

Отмечается, что вносимые изменения существенно облегчат и упростят подготовку механизаторских кадров для сельского хозяйства, мелиоративных и других отраслей производства.