10 чугунных ванн и 200 кранов. МИД строит в Оше здание за 170 миллионов сомов

Полномочное представительство Министерства иностранных дел Кыргызстана по югу объявило тендер на строительство административного здания в Оше. Тендер появился на сайте госзакупок.
На строительство объекта планируют потратить более 170 миллионов сомов.
Изучив тендерную заявку, складывается впечатление, что полпредство МИДа планирует строить не административное здание, а общественную баню.
В списке требований указаны: отделка стен по нанесению слоя пароизоляции, установка 10 комплектов чугунных ванн, 13 водонагревателей Ariston объемом до 400 литров, более 200 отсечных, спускных и балансировочных кранов.
Однако в договоре указано, что выполнение работ должны завершить до 1 октября 2021 года.
В МИД 24.kg сообщили, что уточняют информацию.