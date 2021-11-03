10 чугунных ванн и 200 кранов. МИД строит в Оше здание за 170 миллионов сомов

Полномочное представительство Министерства иностранных дел Кыргызстана по югу объявило тендер на строительство административного здания в Оше. Тендер появился на сайте госзакупок.

На строительство объекта планируют потратить более 170 миллионов сомов.

Изучив тендерную заявку, складывается впечатление, что полпредство МИДа планирует строить не административное здание, а общественную баню.

В списке требований указаны: отделка стен по нанесению слоя пароизоляции, установка 10 комплектов чугунных ванн, 13 водонагревателей Ariston объемом до 400 литров, более 200 отсечных, спускных и балансировочных кранов.

Тендер опубликован 1 ноября в 17.57. Срок подачи конкурсных заявок завершается 22 ноября.

Однако в договоре указано, что выполнение работ должны завершить до 1 октября 2021 года.

Фото госзакупки. Из договора полпредства МИД

В МИД 24.kg сообщили, что уточняют информацию.