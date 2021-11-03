09:32
USD 84.80
EUR 98.27
RUB 1.19
Общество

10 чугунных ванн и 200 кранов. МИД строит в Оше здание за 170 миллионов сомов

Полномочное представительство Министерства иностранных дел Кыргызстана по югу объявило тендер на строительство административного здания в Оше. Тендер появился на сайте госзакупок.

На строительство объекта планируют потратить более 170 миллионов сомов.

Изучив тендерную заявку, складывается впечатление, что полпредство МИДа планирует строить не административное здание, а общественную баню.

В списке требований указаны: отделка стен по нанесению слоя пароизоляции, установка 10 комплектов чугунных ванн, 13 водонагревателей Ariston объемом до 400 литров, более 200 отсечных, спускных и балансировочных кранов.

Тендер опубликован 1 ноября в 17.57. Срок подачи конкурсных заявок завершается 22 ноября.

Однако в договоре указано, что выполнение работ должны завершить до 1 октября 2021 года.

госзакупки
Фото госзакупки. Из договора полпредства МИД

В МИД 24.kg сообщили, что уточняют информацию.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212455/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан стал популярным туристическим направлением для кувейтцев
Генконсульство Монголии в Кыргызстане преобразовали в посольство
Для японских детей в Токио провели открытый урок о Кыргызстане
Палестина хочет сотрудничать с КР в сфере здравоохранения и сельского хозяйства
Главу МВД Турции попросили взять под контроль дело об убийстве кыргызстанки
Увидеть дочь перед смертью. Кыргызстан просит помощи у МИД Казахстана
Тяжелобольная кыргызстанка хочет увидеть дочь. МИД ведет переговоры с супругом
Садыр Жапаров принял посла Азербайджана, завершившего дипмиссию в Кыргызстане
Реакция есть. Павильон Кыргызстана на выставке EXPO в Дубае улучшат
В городе Анталье будет Генеральное консульство Кыргызстана
Популярные новости
Тариф на&nbsp;проезд. Шесть вопросов о&nbsp;том, сколько будут платить бишкекчане Тариф на проезд. Шесть вопросов о том, сколько будут платить бишкекчане
Выводят деньги из&nbsp;бюджета. Опубликовано расследование о&nbsp;фирме Даниила Урицкого Выводят деньги из бюджета. Опубликовано расследование о фирме Даниила Урицкого
Отравление в&nbsp;&laquo;Империи пиццы&raquo;. Причиной стала рыба Отравление в «Империи пиццы». Причиной стала рыба
Шел к&nbsp;мечте с&nbsp;восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об&nbsp;учебе и&nbsp;жизни в&nbsp;США Шел к мечте с восьмого класса. Ырыскелди Эмилбек уулу об учебе и жизни в США
Бизнес
Услуги ОАО &laquo;РСК Банк&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии Услуги ОАО «РСК Банк» в мобильном приложении MegaPay без комиссии
В&nbsp;2021 году MegaCom пополнил бюджет на&nbsp;763 миллиона сомов за&nbsp;счет покупки частот В 2021 году MegaCom пополнил бюджет на 763 миллиона сомов за счет покупки частот
O!Store открывает седьмой филиал в&nbsp;городе&nbsp;Ош и&nbsp;объявляет скидки! O!Store открывает седьмой филиал в городе Ош и объявляет скидки!
Акция! Скидки на&nbsp;услуги онлайн-ККМ MegaKassa от&nbsp;ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; Акция! Скидки на услуги онлайн-ККМ MegaKassa от ЗАО «Альфа Телеком»
3 ноября, среда
09:31
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два ч...
09:29
В КР выявили 74 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 181 499
09:28
Сегодня на молодежном чемпионате мира начнет борьбу за медали Айпери Медет кызы
09:25
10 чугунных ванн и 200 кранов. МИД строит в Оше здание за 170 миллионов сомов
09:24
В Чуйской области трое парней похитили девушку для женитьбы