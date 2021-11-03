В Бишкеке 3 ноября облачно, вечером возможен дождь, переходящий в снег. Температура воздуха ожидается +14 градусов. День уменьшился до 10 часов 14 минут.

Отключение света, газа, воды

1-5 ноября не будет газа:

микрорайон «Нижний Джал»;

район, ограниченный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского;

район, ограниченный улицами Фучика, Ленской и переулком Лазо.

Жители «Нижнего Джала» и улицы Гагарина также останутся без отопления.

У кого намечается той

Экмат Байбакпаев

Родился 3 ноября 1959 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Мурашев

Родился 3 ноября 1975 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Руслан Кыдырмышев

Родился 3 ноября 1982 года. Советник президента на общественных началах.

Памятные даты

На околоземную орбиту вышел «Спутник-2» с собакой Лайкой

Фото РИА «Новости». Собака Лайка в контейнере второго советского искусственного спутника Земли

3 ноября 1957 года на околоземную орбиту вышел «Спутник-2». Вместе с ним за границами земной атмосферы оказалось и первое теплокровное — собака Лайка, начавшая эру космических путешествий с экипажем на борту.

Цель этого запуска была «определить саму возможность пребывания живых существ на высотах до 100-110 километров после заброса их туда с помощью ракет, последующего катапультирования и спуска на парашюте».

Несмотря на то что собака прожила на орбите всего несколько часов (она умерла от перегрева и повышенного стресса), пребывание ее в космосе подтвердило, что живые организмы способны переносить условия невесомости.

«Спутник-2» совершил 2 тысячи 570 оборотов вокруг Земли и сгорел в атмосфере 4 апреля 1958-го.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Калык Акиев

Фото из интернета. Калык Акиев

Умер 3 ноября 1953 года. Акын-импровизатор, комузист, народный артист Киргизской ССР (1939), член Союза писателей СССР (1938).

Родился в айыле Кулжыгач Тянь-Шаньской волости (ныне Нарынская область).

Произведения стали появляться на страницах периодической печати республики с 1933-го. А в 1936 году издан поэтический сборник «Калыктын ырлары» («Стихи Калыка»). Со слов Калыка Акиева записаны и изданы народная сказка «Ач каришкир» («Голодный волк»), эпические поэмы «Курманбек», «Джаныш-Байиш» и другие.

Фото из интернета. Памятник Калыку Акиеву в Бишкеке

Известно, что автор находился под сильным влиянием Токтогула Сатылганова, своего наставника. Токтогул и Калык нередко совершали «гастрольные» верховые поездки по айылам и выступали в айтышах.

В Бишкеке есть улица его имени.

Куда сходить

Культура

выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Доме-музее Семена Чуйкова.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

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