В России предложили брать образцы ДНК у мигрантов

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин считает, что необходимо введение обязательной геномной регистрации всех въезжающих в Россию трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Он сказал это в интервью «Интерфаксу».

Глава СК напомнил, что сейчас миграцию регулируют «уже сотни нормативных актов», и это «многоплановая и довольно запутанная нормативная база». В связи с этим он считает, что пора кодифицировать миграционное законодательство.

В новом нормативном акте он предложил «прописать все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля».

И ввести обязательную геномную регистрацию «всех трудовых мигрантов, въезжающих в Россию из стран ближнего зарубежья».

По его мнению, в законе также должен быть прописан порядок взаимодействия правоохранительных органов с пограничниками, что сделает миграционный контроль более эффективным.

Глава СК отметил, что за январь-июнь 2020 года в России было расследовано более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года — почти 19 тысяч.