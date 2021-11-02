Минобороны КР вывезет в Россию ракетное топливо с истекшим сроком годности

Из села Новопавловка Чуйской области вывезут компонент ракетного топлива с истекшим сроком годности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Уточняется, что в 2019 году правительство обратилось к ОБСЕ с просьбой оказать содействие в ликвидации запасов ракетного топлива.

«Утилизация компонентов ракетного топлива, находящихся в Кыргызстане, технически осуществима и должна быть произведена в кратчайшие сроки. Последняя партия компонента ракетного топлива — меланж — будет перевезена со склада Минобороны в селе Новопавловка на железнодорожную станцию, откуда ее транспортируют в Россию до объекта по утилизации отходов. Там топливо переработают в продукты гражданского назначения, безопасные для использования людьми. С территориии КР вывозится более 140 тонн меланжа, что снижает угрозу безопасности человека и окружающей среды», — сказали в ведомстве.