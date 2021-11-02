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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 ноября солнечно. Температура воздуха ожидается +16 градусов. День уменьшился до 10 часов 17 минут.

Отключение света, газа, воды

1-5 ноября не будет газа:

  • микрорайон «Нижний Джал»,
  • район, ограниченный улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажыбека Баатыра, проспектом Айтматова, переулком Пожарским;
  • район, ограниченный улицами Фучика, Ленской и переулком Лазо.

Холодной воды не будет:

  • 9.00-15.00 — жилмассив «Калыс-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — жимассив «Мурас-Ордо».

У кого намечается той

Эрмекбай Топчубаев

Родился 2 ноября 1973 года в селе Кара-Таш Ошской области. Мэр Кызыл-Кии.

Памятные даты

День работника культуры Кыргызской Республики

24.kg
Фото 24.kg. Сцена из оперы «Айчурек»

В этот день в 1926 году впервые в истории кыргызской народной драмы поставлена пьеса одного из зачинателей кыргызской письменной литературы, одного из первых драматургов Кыргызстана Молдогазы Токобаева «Кайгылуу Какей».

«Кыйгылуу Какей» — первая кыргызская многоактная драма, посвященная судьбе женщины. Драматическое произведение, отвечающее всем требованиям реалистического искусства.

В КР более 16 тысяч работников сферы культуры и искусства. Функционируют 20 профессиональных театров, 45 музеев, более 1 тысячи библиотек, 87 детских музыкальных школ, высшие и средние специальные учебные заведения.

Оппозиция начала бессрочный митинг против затянувшейся конституционной реформы

из интернета
Фото из интернета

В 2006 году митингующие требовали ухода в отставку президента Курманбека Бакиева и премьер-министра Феликса Кулова. Завершился митинг 7 ноября после принятия Жогорку Кенешем нового варианта Конституции, который потом отменили.

Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов

из интернета
Фото из интернета

Дата выбрана в память о двух французских журналистах, которые по заданию редакции освещали вооруженный конфликт в Мали, — Гислене Дюпоне и Клоде Верлоне. Их 2 ноября 2013 года похитили и убили боевики.

За последние 10 лет было убито более 800 журналистов. По данным ЮНЕСКО, в девяти из десяти случаев преступники не несут наказания.

Люди, которые меняли мир

Умер писатель Джаманкул Дженчураев

foto.kg
Фото foto.kg. Джаманкул Дженчураев

В 1990 году в возрасте 83 лет скоропостижно скончался в отделении спецполиклиники во Фрунзе, где находился на профилактическом лечении, кыргызский советский писатель Джаманкул Дженчураев.

Родился в 1907-м в селе Талды-Булак Чуйской области.

4 декабря 1941 года приказом начальника войск Западного фронта НКВД капитану Джаманкулу Дженчураеву присвоено воинское звание майора за отвагу и мужество при обороне Москвы, а 19 декабря 1941-го указом президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевого задания и доблестное мужество он награжден орденом Боевого Красного Знамени. В том же году награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».

Выйдя в отставку, подполковник Дженчураев написал и издал более 10 книг, мемуаров и воспоминаний на русском и кыргызском языках: «По следам басмачей», «Фронтовые записки пограничника», «Из кууп», «Конец волчьей стаи», «Чалгынчылар», «Ыйык чектин сакчылары», «Следы в барханах» и другие, которые неоднократно переиздавались.

Куда сходить

Культура

  • выставки проходят в «Галерее М», галерее «Дубовый парк», Доме-музее Семена Чуйкова.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/212339/
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