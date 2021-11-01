Сегодня в общественном транспорте Бишкека начинают действовать новые тарифы

С сегодняшнего дня в Бишкеке проезд в общественном транспорте будет осуществляться по новым тарифам.

Напомним, 28 сентября депутаты городского кенеша поддержали проект постановления, предусматривающий повышение оплаты за проезд.

Постановление БГК вступило в силу сегодня, 1 ноября. Проезд в троллейбусах и автобусах с объемом двигателя свыше 3 тысяч кубических сантиметров, вне зависимости от формы собственности, теперь стоит 11 сомов; в маршрутных такси, автобусах с объемом двигателя меньше 3 тысяч кубических сантиметров — 15 сомов.

Льготный проезд для пенсионеров сохраняется. Они могут передвигаться бесплатно в автобусах и троллейбусах. В маршрутках проезд для пенсионеров составляет 8 сомов, однако этот тариф действует только с 8.00 до 21.00.