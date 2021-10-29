Школьник в Алматы совершил суицид. Его одноклассники в знак протеста надели юбки

В Алматы ученик восьмого класса Назарбаевской интеллектуальной школы (НИШ) совершил самоубийство после беседы с психологом. Подросток надел на школьный бал юбку. После гибели восьмиклассника ученики НИШ устроили акцию против сексизма. Об этом сообщает vlast.kz.

По данным агентства, инцидент произошел 27 октября после тематического школьного бала по книгам о Гарри Поттере. Ради шутки школьник пришел туда в юбке, чем вызвал возмущение куратора мероприятия. Восьмиклассника насильно отвели к школьному психологу, после беседы с которым он покончил с собой, выбросившись с 11-го этажа.

В департаменте полиции Алматы подтвердили суицид подростка и заявили о начале расследования по делу о доведении до самоубийства.

В самой НИШ произошедшее назвали несчастным случаем и в интересах несовершеннолетнего отказались разглашать подробности трагедии.

Сегодня ученики Назарбаевской интеллектуальной школы пришли на учебу в юбках в знак протеста и несогласия с администрацией школы. Они выступили против сексизма под лозунгом «У одежды нет гендера».

Фото из интернета . Ученики НИШ в юбках

«Сексизм — это когда куратор школы не впускает мальчика на осенний бал, потому что он пришел в юбке. После чего насильно отводит его к школьному психологу. А когда за него заступаются одноклассники, поименно требует фамилии каждого и угрожает дисциплинарным актом за то, что посмели поддержать «грешника». А потом этот мальчик спрыгивает с 11-го этажа, потому что не выдерживает общественного давления», — рассказала одна из учениц НИШ в социальных сетях.