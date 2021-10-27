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Общество

Фильм из Кыргызстана вошел в конкурс международного кинофестиваля в Мексике

Лента «Акыркы көч» (The Road to Eden) будет участвовать в конкурсе полнометражных фильмов международного кинофестиваля Festival International de Cine de León, который пройдет 3-7 ноября. Об этом 24.kg сообщили на киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева.

«Мы очень рады, что впервые будем участвовать в мексиканском кинофестивале. Мы благодарны организаторам и отборочной комиссии за то, что выбрали наш фильм. Для нас большая честь представлять страну на молодом и амбициозном кинофестивале», — отметил сорежиссер Дастан Жапар уулу.

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Главный герой ленты Кубат Алиев — выдающийся писатель на пенсии, вдовец, живет один в своей хрущевской квартире. Однажды он узнает, что его друг, писатель Сапар, тяжело болен. Кубат продает свою квартиру, чтобы оплатить его лечение. Но вскоре его младшего брата избивают коллекторы за долги. Кубат оказывается перед сложным выбором — помочь брату или другу.

В картине снялись Марат Алышпаев, Шайыргул Касымалиева, Бусурман Одуракаев, Анара Ажыканова, Калипа Усенова и Омурзак Токтомуратов. Сопродюсером выступила Эльнура Осмоналиева.

Фильм является совместным производством национальной киностудии «Кыргызфильм» имени Толомуша Океева и общественного фонда «Билимкана».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/211829/
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