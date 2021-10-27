Учитель из Кыргызстана стала призером международного конкурса в Минске

Учитель из Кыргызстана стала призером международного конкурса «Хрустальная чернильница». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

По его данным, в тройку лучших вошла Анаргуль Джолдубаева, преподаватель средней школы № 9 имени Садыкова в городе Нарыне. Ранее она победила в конкурсе «Русский язык в Кыргызстане — новые горизонты», организованном Минобрнауки, Русским домом в Бишкеке и посольством Кыргызстана в России.

Отметим, что конкурс педагогического мастерства учителей русского языка и литературы «Хрустальная чернильница» проходил в Минске (Беларусь). В этом году его посвятили творчеству Федора Достоевского. В конкурсе участвовали 274 преподавателя из разных стран мира, во второй тур прошли только 12 участников.